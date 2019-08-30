Дольщица из Владимира отсудила у недобросовестного застройщика почти 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-30T12:18:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Владимира благодаря региональному управлению Роспотребнадзора согла отсудить у компании ООО "Специализированный застройщик "Владимирское территориальное управление строительства", принадлежащий депутату Законодательного Собрания Владимирской области Олегу Чижову, 397 тысяч рублей. Женщина подписала через городской ипотечный фонд договор о долевом строительства и своевременно выполнила условия сделки - заплатила указанную в договоре сумму. В документах было указано, что срок сдачи жилья - 4 квартал 2016 года.

Когда наступил срок сдачи объекта, ключи от квартиры женщине не вручили. На вопрос дольщицы, почему так получилось, застройщик заявил, что в договоре была указана ошибочная дата сдачи дома. Не устроили женщину и ответы из ипотечного фонда. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, который подал документы в суд.

Женщина требовала выплатить ей моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, а также неустойку в 260 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее требования по части выплаты неустойки, частично удовлетворил иск о моральном вреде (5 тысяч рублей), а также назначил штраф в размере 132,6 тысяч рублей. Всего застройщик обязан выплатить 397,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU