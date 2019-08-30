Жительница Гороховца незаконно торговала спиртным
Горожанка заплатит пятьдесят тысяч рублей
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Сорокавосьмилетняя гороховчанка повторно попалась на незаконной продаже алкоголя другим горожанам. Раньше за такое же административное нарушение ее оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей, но в мае женщина вновь продала заглянувшему к ней мужчине хранившуюся дома бутылку. Жительница Гороховца, пойманная с поличным, раскаялась и полностью признала вину, и по решению суда ее вновь оштрафовали, но уже на более крупную сумму - пятьдесят тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU