Жительница Гороховца незаконно торговала спиртным

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-30T12:02:09+03:00

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Сорокавосьмилетняя гороховчанка повторно попалась на незаконной продаже алкоголя другим горожанам. Раньше за такое же административное нарушение ее оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей, но в мае женщина вновь продала заглянувшему к ней мужчине хранившуюся дома бутылку. Жительница Гороховца, пойманная с поличным, раскаялась и полностью признала вину, и по решению суда ее вновь оштрафовали, но уже на более крупную сумму - пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU