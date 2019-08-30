2019-08-30T11:51:35+03:00
Общество

Владимирский областной суд подтвердил, что серный завод в Петушинском районе - самовольная постройка

Решение Петушинского района осталось без изменений
Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу владельца земельного участка близ села Болдино Петушинского района и оставил решение местного районного суда без изменений. Завод по производству серы был признан самовольной постройкой и должен быть снесен.

Отметим, что строительство предприятия компании "Лидер-С" началось еще осенью прошлого года. Местный жители, обеспокоенные строительством, обратились в местную администрацию, дело дошло до администрации области. Специалисты провели экспертизу строения и признали его самовольной постройкой. Весной 2019 года Петушинский районный суд обязал владельца земельного участка снести строение, но он обжаловал решение в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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