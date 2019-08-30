2019-08-30T10:52:55+03:00
Общество

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеля в Центральном федеральном округе

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По итогам первого полугодия 2019 года портфель ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе превысил 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ВТБ Факторинг является лидером и основным драйвером рынка факторинга в ЦФО с долей более 60% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила более 70% прироста суммарного портфеля регионального рынка факторинга, принеся 26,5 млрд из 37 млрд рублей.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе находятся в Москве и Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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