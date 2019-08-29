22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-29T17:49:11+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Кольчугина.

Установлено, что в июне 2018 года у сожителей родилась дочка. Они снимали квартиру и создали там все условия для новорожденной. Малышкой все время занималась мама, и, по ее словам, это часто надоедало и вызывало раздражение.

26 декабря 2018 года женщина вновь осталась с дочкой одна. Когда ребенок заплакал, мать ударила его в область грудной клетки. Несколько дней малышка капризничала, у нее появились гематомы на лбу, спине и груди. Но ее мать так и не обратилась за медицинской помощью, а только продолжала бить по голове и телу, когда дочь начинала плакать.

Утром 29 декабря 2018 года мать в очередной раз ударила девочку в живот. К вечеру, видя, что ребенок закатывает глаза, женщина побежала за помощью к соседям. Врачи "скорой помощи" констатировали смерть 6-месячной малышки.

По результатам судебной психиатрической экспертизы обвиняемая, которая была воспитанницей коррекционной школы, признана вменяемой.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU