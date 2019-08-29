22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Кольчугина.
Установлено, что в июне 2018 года у сожителей родилась дочка. Они снимали квартиру и создали там все условия для новорожденной. Малышкой все время занималась мама, и, по ее словам, это часто надоедало и вызывало раздражение.
26 декабря 2018 года женщина вновь осталась с дочкой одна. Когда ребенок заплакал, мать ударила его в область грудной клетки. Несколько дней малышка капризничала, у нее появились гематомы на лбу, спине и груди. Но ее мать так и не обратилась за медицинской помощью, а только продолжала бить по голове и телу, когда дочь начинала плакать.
Утром 29 декабря 2018 года мать в очередной раз ударила девочку в живот. К вечеру, видя, что ребенок закатывает глаза, женщина побежала за помощью к соседям. Врачи "скорой помощи" констатировали смерть 6-месячной малышки.
По результатам судебной психиатрической экспертизы обвиняемая, которая была воспитанницей коррекционной школы, признана вменяемой.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU