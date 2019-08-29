2019-08-29T17:27:14+03:00
Происшествия

В Гороховецком районе мужчина хотел посмотреть на работу полицейских, поэтому соврал о грабеже

Он сказал, что у него украли 112 тысяч рублей
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Нижегородской области. Несколько месяцев назад он обратился в отдел полиции Гороховецкого района и сказал, что у него украли 112 000 рублей, сообщает УМВД.

В ходе общения с полицейскими заявитель сбивался, а потом и вовсе признался, что никакого грабежа не было. Свой поступок он объяснил тем, что хотел посмотреть на работу полицейских Гороховецкого района.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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