В Гороховецком районе мужчина хотел посмотреть на работу полицейских, поэтому соврал о грабеже
Он сказал, что у него украли 112 тысяч рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Нижегородской области. Несколько месяцев назад он обратился в отдел полиции Гороховецкого района и сказал, что у него украли 112 000 рублей, сообщает УМВД.
В ходе общения с полицейскими заявитель сбивался, а потом и вовсе признался, что никакого грабежа не было. Свой поступок он объяснил тем, что хотел посмотреть на работу полицейских Гороховецкого района.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU