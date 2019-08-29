2019-08-29T16:09:10+03:00
Общество

В Муромцеве 14 сентября на территории хозяйственного двора усадьбы Храповицкого проведут «День охотника»

В рамках праздника пройдет мастер-класс по приготовлению охотничьего шулюма
Елена Масленникова
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Праздник «День охотника» пройдет впервые в нашей области. Владимирский музей-заповедник планирует его провести в Муромцево, на дворовой территории усадьбы графа Храповицкого, в 11.00. В дальнейшем это мероприятие станет традиционным для села. В программе мероприятия - выставка собак, лошадиные скачки, а также мастер-класс по приготовлению охотничьего шулюма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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