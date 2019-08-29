Два автобусных маршрута продлили до микрорайона Полянка
Ходить по-новому автобусы начнут с 30 августа
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Автобусные маршруты № 4С «Улица Новгородская - улица Новгородская» (кольцевой) и № 9С «Улица Новгородская - Юго-Западная» продлили до микрорайона Полянка. Теперь автобусы маршрута №9С будут ходить с 6:00 до 10:00 и с 13:30 до 19:00 каждые полчаса, а с 10:00 до 13:30 и с 19:00 до 22:00 – раз в час, при этом работать на линии будет четыре машины. Раз в полчаса по будням будет ходить и автобусы маршрута 4С, в выходные график изменится – автобусы на конечной остановке Полянка будут оказываться раз в час. Подробнее изучить расписание городских автобусов можно на сайте администрации Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU