Во Владимирской области вынесли приговор мошенникам, которые предлагали заправить машины по низкой цене

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-29T14:52:05+03:00

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Вынесен приговор 35-летней жительнице Мурома и 48-летнему жителю Нижегородской области. Их признали виновными за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

По данным УМВД, с октября 2016 по апрель 2018 года обвиняемая, занимавшая должность бухгалтера, передавала вверенную ей топливную карту сообщнику. Он на владимирских и нижегородских заправках предлагал эту карту водителям, чтобы они заправили свои машины по низкой цене. За такую услугу сообщник просил вознаграждение. С помощью карты водители заправили 58 тонн топлива, а сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб. Суд назначил им два с половиной года условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU