2019-08-29T14:28:11+03:00
Звезды

В "Палатах" откроется выставка, посвященная владимирским художникам и Менделееву

Выставка «Таблица и Палитра» призвана соединить науку и искусство – химию и живопись.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На первый взгляд, они далеки друг от друга, но каждый признает, что краски для живописи создаются с помощью химии. Это позволило посвятить выставку произведений художников владимирской школы 150-летию великого открытия русского ученого Дмитрия Менделеева.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник отмечает этот замечательный юбилей, показывая более 50 произведений 20 владимирских художников, начиная с основоположников регионального живописного направления – Юкина, Бритова, Кокурина, – до Изотова, Хамкова, Мокшина.

Выставка делает попытку раскрыть два секрета, объединенные в картине: тайну таланта живописца и химической формулы, при помощи которой рождается цвет. Есть на выставке и интересная информация о химических элементах – родоначальниках самых ярких красок, и о самих красках и их свойствах.

Оформление выставки не оставит равнодушными ни ценителей живописи, ни химиков всех возрастов: предусмотрены зона творчества и игровая зона. .

Цена билета -75-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь
В Гороховецком районе мужчина хотел посмотреть на работу полицейских, поэтому соврал о грабеже
В Муромцеве 14 сентября на территории хозяйственного двора усадьбы Храповицкого проведут «День охотника»
Два автобусных маршрута продлили до микрорайона Полянка
Во Владимирской области вынесли приговор мошенникам, которые предлагали заправить машины по низкой цене
В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб
Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине
Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты
Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии
В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов