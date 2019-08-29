В "Палатах" откроется выставка, посвященная владимирским художникам и Менделееву

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-29T14:28:11+03:00

Выставка «Таблица и Палитра» призвана соединить науку и искусство – химию и живопись.

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На первый взгляд, они далеки друг от друга, но каждый признает, что краски для живописи создаются с помощью химии. Это позволило посвятить выставку произведений художников владимирской школы 150-летию великого открытия русского ученого Дмитрия Менделеева.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник отмечает этот замечательный юбилей, показывая более 50 произведений 20 владимирских художников, начиная с основоположников регионального живописного направления – Юкина, Бритова, Кокурина, – до Изотова, Хамкова, Мокшина.

Выставка делает попытку раскрыть два секрета, объединенные в картине: тайну таланта живописца и химической формулы, при помощи которой рождается цвет. Есть на выставке и интересная информация о химических элементах – родоначальниках самых ярких красок, и о самих красках и их свойствах.

Оформление выставки не оставит равнодушными ни ценителей живописи, ни химиков всех возрастов: предусмотрены зона творчества и игровая зона. .

Цена билета -75-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU