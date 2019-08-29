В "Палатах" откроется выставка, посвященная владимирским художникам и Менделееву
На первый взгляд, они далеки друг от друга, но каждый признает, что краски для живописи создаются с помощью химии. Это позволило посвятить выставку произведений художников владимирской школы 150-летию великого открытия русского ученого Дмитрия Менделеева.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отмечает этот замечательный юбилей, показывая более 50 произведений 20 владимирских художников, начиная с основоположников регионального живописного направления – Юкина, Бритова, Кокурина, – до Изотова, Хамкова, Мокшина.
Выставка делает попытку раскрыть два секрета, объединенные в картине: тайну таланта живописца и химической формулы, при помощи которой рождается цвет. Есть на выставке и интересная информация о химических элементах – родоначальниках самых ярких красок, и о самих красках и их свойствах.
Оформление выставки не оставит равнодушными ни ценителей живописи, ни химиков всех возрастов: предусмотрены зона творчества и игровая зона. .
Цена билета -75-100 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU