В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-29T14:07:22+03:00

На его обновление понадобилось более одного миллиона рублей

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28 августа после капитального ремонта открылся сельский клуб в Ликино Судогодского района. Капремонт стоимостью более 1 млн. рублей проходил в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

Ликинский сельский клуб является одним из старейших зданий села. В настоящее время на базе клуба действуют 7 клубных формирований, в которых на постоянной основе принимают участие 129 человек. Клуб также входит в состав туристического маршрута Судогодского района - «Замок и скалы»..

После ремонта в клубе появился благоустроенный санузел и гардеробная, а фасад и крыльцо здания выдержаны в народных традициях, чтобы не нарушать общую картину культурно-туристического центра.

Проведенный ремонт позволит выстроить регулярный туристический поток в течение всего календарного года. При клубе для туристов работает эко-лавка, где можно приобрести разнообразные травяные сборы, варенье, сухие грибы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU