2019-08-29T14:07:22+03:00
Общество

В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб

На его обновление понадобилось более одного миллиона рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
Изменить размер текста:

28 августа после капитального ремонта открылся сельский клуб в Ликино Судогодского района. Капремонт стоимостью более 1 млн. рублей проходил в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

Ликинский сельский клуб является одним из старейших зданий села. В настоящее время на базе клуба действуют 7 клубных формирований, в которых на постоянной основе принимают участие 129 человек. Клуб также входит в состав туристического маршрута Судогодского района - «Замок и скалы»..

После ремонта в клубе появился благоустроенный санузел и гардеробная, а фасад и крыльцо здания выдержаны в народных традициях, чтобы не нарушать общую картину культурно-туристического центра.

Проведенный ремонт позволит выстроить регулярный туристический поток в течение всего календарного года. При клубе для туристов работает эко-лавка, где можно приобрести разнообразные травяные сборы, варенье, сухие грибы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22-летняя жительница Кольчугина забила до смерти шестимесячную дочь
В Гороховецком районе мужчина хотел посмотреть на работу полицейских, поэтому соврал о грабеже
В Муромцеве 14 сентября на территории хозяйственного двора усадьбы Храповицкого проведут «День охотника»
Два автобусных маршрута продлили до микрорайона Полянка
Во Владимирской области вынесли приговор мошенникам, которые предлагали заправить машины по низкой цене
В "Палатах" откроется выставка, посвященная владимирским художникам и Менделееву
Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине
Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты
Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии
В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов