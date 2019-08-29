2019-08-29T13:58:10+03:00
Общество

Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине

Два процента автотуристов проголосовали за наш регион
Алексей СУХОВ
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Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших городов России для путешествий на автомобиле и автотуризма.

Рейтинг составили по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе и регионе России комфортнее всего автотуристам по качеству дорог, автокемпингов, придорожных гостиниц и кафе.

В первую десятку лучших для автотуристов в России вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Свердловская области, Республика Крым и Севастополь.

За Москву и Санкт-Петербург как лучшие города России для туристов на автомобиле отдали по 22% голосов, за Подмосковье и Сочи - по 11%, за Казань и Республику Татарстан - 8%, за Нижний Новгород и Нижегородскую область — 5,5%, за Ярославль и Ярославскую область - 5%, Ростов-на-Дону и Ростовскую область - 3,5%, за Екатеринбург и Свердловскую область — 3%, за Крым и Севастополь — 2,5%, за Ленинградскую и Владимирскую области и Республику Карелия - по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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