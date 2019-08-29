Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-29T13:52:24+03:00

Международный турнир стал первым состязанием в новом спортивном сезоне

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Воспитанница владимирской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №5 Анна Николаева завоевала бронзовую медаль среди участниц 2008 года рождения на международных соревнованиях по художественной гимнастике «XIX Грация кап».

Турнир проходил в Будапеште с 22 по 26 августа. Ежегодный официальный турнир, который традиционно проходит в столице в Венгрии, в этот раз объединил около 300 гимнасток из 18 стран.

Другая воспитанница СШОР №5 Ксения Субботина стала финалисткой в упражнениях со скакалкой и булавами среди юниорок.

Эти соревнования стали первыми в новом спортивном сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU