В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов
Новое уголовное дело по уклонению от налогов завели представители Следственного комитета РФ по Владимирской области. В сокрытии доходов на этот раз подозревают руководителей муромского акционерного общества "Колос".
По данным следствия, руководство предприятия, занимающегося выращиванием зерновых, зернобобовых культур и производством продукции растениеводства, с мая 2014 по декабрь 2017 года производило расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, минуя заблокированные счета акционерного общества. Таким образом предприятие сокрыло около 7 миллионов рублей доходов. Кстати, АО "Колос" признано банкротом.
В настоящее время следствие занимается расследованием и попытками возмещения ущерба, причиненного бюджету.
ИСТОЧНИК KP.RU