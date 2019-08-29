2019-08-29T13:46:32+03:00
Общество

В Муроме сельскохозяйственное предприятие три года уклонялось от налогов

Все расчеты с контрагентами оно делало через счета третьих лиц
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новое уголовное дело по уклонению от налогов завели представители Следственного комитета РФ по Владимирской области. В сокрытии доходов на этот раз подозревают руководителей муромского акционерного общества "Колос".

По данным следствия, руководство предприятия, занимающегося выращиванием зерновых, зернобобовых культур и производством продукции растениеводства, с мая 2014 по декабрь 2017 года производило расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, минуя заблокированные счета акционерного общества. Таким образом предприятие сокрыло около 7 миллионов рублей доходов. Кстати, АО "Колос" признано банкротом.

В настоящее время следствие занимается расследованием и попытками возмещения ущерба, причиненного бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Судогодском районе после капитального ремонта открылся сельский клуб
Владимирская область попала в топ-15 лучших в России для путешествий на машине
Во Владимирской области у 25-летнего мужчины нашли сильнодействующие препараты
Владимирская гимнастка взяла "бронзу" на соревнованиях в Венгрии
Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа
Под Владимиром раздавили более тонны винограда и нектаринов
ДТП со скорой во Владимире: погиб пассажир неотложки
Во Владимире в 1 класс пойдет 4287 детей
Искать инвесторов для Владимирской области будет частная консалтинговая фирма
Кольчугинец, предлагая установить фильтры воды, обкрадовал пенсионеров
31 августа после дня города владимирцев будут развозить специальные автобусы
Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении "Богемского оркестра"
В Суздальском районе задержали двоих мужчин, в сумках которых была конопля
Евгений Гранкин покинет пост главы госинспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области
В Ковровских парках появится интернет
В Муроме горожан выселили на улицу за грязь и бардак
В крупной аварии у Белого дома во Владимире пострадала 16-летняя девушка
Строительство Рпенского проезда начнется в следующем году
Александровский эксгибиционист предстанет перед судом
"Владимиргражданпроект" объединят с "Владкоммунпроектом"
Во Владимире нашли дополнительный миллион на ремонт двух школ
Восемь молодых владимирских ученых получили по 119 тысяч из областного бюджета
Во Владимире внучка до смерти избила 82-летнюю бабушку
Во Владимирской области началось досрочное голосование на муниципальных выборах