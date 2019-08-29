2019-08-29T13:44:44+03:00
Общество

Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

В регион поставлено 273 тысячи доз вакцины, в том числе 56 тысяч доз вакцины для детей.
Алексей СУХОВ
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В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ планируется привить от гриппа 45 процентов населения области. Уже сейчас в регион поступило 273 тысячи доз вакцины, в том числе 56 тысяч доз вакцины для детей.

Иммунобиологические препараты «Совигрипп» и «Флю-М» полностью произведены из отечественного сырья и включают в себя актуальные штаммы вируса гриппа в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что иммунизации за счет средств федерального бюджета подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Для того чтобы бесплатно привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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