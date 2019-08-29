2019-08-29T11:47:00+03:00
Общество

Под Владимиром раздавили более тонны винограда и нектаринов

У продавца не нашлось документов на фрукты
Ирина Мальцева
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Совместная проверка местной транспортной прокуратуры, регионального управления Россельхознадзора и Владимирской таможни, проведенная в конце августа в областном центре, помогла обнаружить продукты, запрещенные к ввозу в страну. На одном из складов нашлось более 1300 килограмм красного и белого винограда и свежих нектарин, но необходимых документов, подтверждающих их безопасность и качества, у владельца не было. В итоге продукты изъяли у хозяина, а на следующий день, 27 августа, фрукты и ягоды раздавили трактором на мусорном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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