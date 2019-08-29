ДТП со скорой во Владимире: погиб пассажир неотложки
С мигалками и сиреной скорая выехала на запрещающий сигнал светофора
ДТП со скорой во Владимире: погиб пассажир неотложкиФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария случилась сегодня около 9.30 утра на Суздальском проспекте напротив дома 26. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, со стороны Суздаля в сторону улицы Добросельской с включенными мигалками и сиреной двигалась скорая помощь. Неотложка выехала на регулируемый перекресток на красный свет, в результате чего столкнулась с грузовой газелью. Есть погибший. Это пассажир скорой помощи. Полиция выясняет подробности произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU