Искать инвесторов для Владимирской области будет частная консалтинговая фирма

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-29T10:46:48+03:00

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Администрация Владимирской области подписала соглашение с консалтинговой компанией "Айрес Групп", которая будет помогать региону в поиске инвесторов. Администрация области будет предоставлять консалтинговой фирме информацию о доступных инвестиционных площадках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

- Сейчас наша главная задача – понять и узнать площадки, инвестиционность которых можно позиционировать на российском и международном уровнях. Мы надеемся, что областные власти нам организуют такую возможность. Мы должны знать, куда может прийти инвестор. Думаю, что во Владимирской области нас ждёт большое будущее», – отметил директор компании Василий Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU