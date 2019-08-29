Кольчугинец, предлагая установить фильтры воды, обкрадовал пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-29T10:23:45+03:00

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В полицию обратился 85-летний владимирец. Он рассказал, что неизвестный мужчина установил ему фильтры воды за 10 тысяч рублей, а после его ухода обнаружил, что из квартиры пропали 110 тысяч рублей. Благодаря камерам, установленным в подъезде, правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 36-летний кольчугинец. Полиция его задержала. Затем выяснилось, что мужчина причастен еще к двум аналогичным эпизодам. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, от его противоправных действий пострадали двое пенсионеров на общую сумму 218 тысяч рублей. Преступник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU