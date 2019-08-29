2019-08-29T10:00:39+03:00
Общество

31 августа после дня города владимирцев будут развозить специальные автобусы

Мэрия организовала три специальных маршрута
Алексей СУХОВ
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В связи с празднованием дня города Владимира 31 августа с 9.00 до 23.30 будет ограничено движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная гора до площади Фрунзе.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе. По окончании же праздника для развоза гуляющих пустят дополнительные автобусы по трем маршрутам:

1. От остановки "гостиница "Владимир" по улицам Б. Нижегородская, Добросельская, Егорова, Комиссарова, Безыменского до остановки "ул. Куйбышева".

2. С улицы Гагарина по улицам Батурина, Мира, Горького, проспекту Строителей, проспекту Ленина до остановки "ул. 3-я Кольцевая".

3. От улицы Дворянская в сторону микрорайона 8ЮЗ, Юрьевца и Энергетика.

Проезд в этих автобусах будет стоит как обычно - 24 рубля за поедку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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