Евгений Гранкин покинет пост главы госинспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области
Последним днем его работы станет 5 сентября
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5 сентября станет последним днем работы Евгения Гранкина на посту главы государственной инспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области. Об этом сообщает официальное издание администрации Владимирской области "Владимирские ведомости". Связаться с Евгением Гранкиным по вопросу его увольнения не получилось.
Источник утверждает, что расставание с Евгением Гранкиным произошло по соглашению сторон, однако отставка связывается с инцидентом со школой № 13 в Гусь-Хрустальном.
Евгений Гранкин возглавляет госинспекцию по охране памятников культурного наследия более 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU