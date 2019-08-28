Евгений Гранкин покинет пост главы госинспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-28T17:16:38+03:00

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5 сентября станет последним днем работы Евгения Гранкина на посту главы государственной инспекции по охране памятников культурного наследия Владимирской области. Об этом сообщает официальное издание администрации Владимирской области "Владимирские ведомости". Связаться с Евгением Гранкиным по вопросу его увольнения не получилось.

Источник утверждает, что расставание с Евгением Гранкиным произошло по соглашению сторон, однако отставка связывается с инцидентом со школой № 13 в Гусь-Хрустальном.

Евгений Гранкин возглавляет госинспекцию по охране памятников культурного наследия более 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU