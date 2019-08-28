2019-08-28T17:06:11+03:00
Общество

В Ковровских парках появится интернет

Провести его планируют до конца года
Ирина Мальцева
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В этом году в Коврове благоустраивают пять общественных территорий: парк Экскаваторостроителей, площадь Победы, сквер имени С.К. Никитина, сквер Оружейников, сквер имени Малеева и Кангина, на приведение в порядок которых выделят более 52 милилонов рублей. В том числе в парках и скверах оборудуют точки WI-FI и USB-розетки. Также в этом году в городе оружейников проведут капремонт 27 многоквартирных домов и обустроят двенадцать дворов, где приведут в порядок подъезды, установят урны и лавочки, отремонтируют тротуары, поставят детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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