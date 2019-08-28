В Муроме горожан выселили на улицу за грязь и бардак

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-28T17:04:24+03:00

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Жители многоэтажки на улице Машиностроителей в городе на Оке не раз вызывали недовольство соседей: грязь, вонь и тараканы отравляли жизнь соседям. Муниципальную трехкомнатную квартиру родители с тремя детьми превратили буквально в свалку с горами мусора. Измученные жители подъезда обратились в администрацию, которая и направила иск в суд. До этого обитателям трешки не раз выдавали предупреждения с требованием провести профессиональную дезинфекцию, но результатов не было. В итоге семью выселят на улицу без предоставления другого жилого помещения, а ребят забрали из семьи и отправили в детский дом. Освободившуюся квартиру расчистят и закроют, а выросшие дети хозяйки смогут вернуться сюда. Кстати, это не первый случай, когда жителей Владимирской области выселяют из квартир за долги и антисанитарию.

ИСТОЧНИК KP.RU