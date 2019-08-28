В крупной аварии у Белого дома во Владимире пострадала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-28T17:01:40+03:00

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28 августа около 15.00 на улице Мира рядом со зданием администрации Владимирской области произошла крупная авария. По данным пресс-службы УМВД, водитель машины "Форд", ехавший в сторону улицы Горького, проехал на красный свет и врезался машину "Хендай", ехавшую в обратном направлении.

От лобового удара "Форд" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом", который врезался в стоявшие рядом машины "Ниссан" и "Лада".

На данный момент известно о пяти пострадавших в аварии, среди которых значится 16-летняя девушка.

Корреспондент "КП-Владимир" Валерия Пронина сообщает с места происшествия, что движение транспорта восстановлено, разбитые машины увозит эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU