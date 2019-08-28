В крупной аварии у Белого дома во Владимире пострадала 16-летняя девушка
28 августа около 15.00 на улице Мира рядом со зданием администрации Владимирской области произошла крупная авария. По данным пресс-службы УМВД, водитель машины "Форд", ехавший в сторону улицы Горького, проехал на красный свет и врезался машину "Хендай", ехавшую в обратном направлении.
От лобового удара "Форд" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом", который врезался в стоявшие рядом машины "Ниссан" и "Лада".
На данный момент известно о пяти пострадавших в аварии, среди которых значится 16-летняя девушка.
.Фото: Валерия ПРОНИНА
Корреспондент "КП-Владимир" Валерия Пронина сообщает с места происшествия, что движение транспорта восстановлено, разбитые машины увозит эвакуатор.
ИСТОЧНИК KP.RU