Строительство Рпенского проезда начнется в следующем году

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-28T16:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по строительству Рпенского проезда сдвинулись с мертвой точки. Из областного бюджета выделено пятнадцать миллионов рублей на подготовку проекта, еще пять процентов от этой суммы добавит город из резервных средств. За двести дней документацию должны не только подготовить, но и согласовать, а после этого, весной следующего года, начнут выбирать подрядчика.

Активно идут работы и на площадке у будущей Коммунаровской школы – там уже доделывают пришкольную площадку. А пока стройка, завершить которую планируют в марте 2021 года, идет, первоклассников из микрорайона будут возить в «большой город» в школу №26. На общественный транспорт школьников не посадят - специальные автобусы уже готовы и 2 сентября ученики вместе с учителем поедут на уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU