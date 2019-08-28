Александровский эксгибиционист предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-28T16:01:04+03:00

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Еще в июне 2012 года жительница Александрова обратилась в полицию. Прося отыскать подозрительного мужчину, который приставал к детям, в том числе к ее сыну. Несколько лет правоохранители и следователи искали преступника, проверяли горожан, склонных к педофилии. Но только в марте этого года смогли уличить местного тридцапятилетнего александровца. Как выяснилось, летом семь лет назад мужчина, страдающий психическим заболеванием, дважды приставал к детям во дворе дома. Один раз эксгибиционист, заметив десятилетних ребят, прошел за ними в подъезд, другой раз – спрятался в кустах. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело за совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. Сейчас уголовное дело готовят к направлению в суд, но скорее всего александровца отправят не в колонию, а в психиатрическую больницу – эксперты признали его нуждающимся в принудительном лечении и наблюдении врача-психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU