"Владимиргражданпроект" объединят с "Владкоммунпроектом"

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-28T14:54:27+03:00

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Институт "Владкоммунпроект" в ближайшее время станет структурным подразделением "Владимиргражданпроекта". Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Институт "Владимиргражданпроект", занимающий семиэтажное здание на Октябрьском проспекте рядом со зданием областной прокуратуры, занимается созданием архитектурных планов, проектирует дороги и коммуникации, составляет территориальные схемы населенных пунктов. В июля 2019 году у института сменился директор, им стал бывший начальник отдела разрешительной документации Алексей Камшилов. На данный момент он руководит институтом с приставкой "и.о.". Именно он во время работы в департаменте выдал разрешение на строительство многоэтажек на месте бывшего садика на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU