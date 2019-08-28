Восемь молодых владимирских ученых получили по 119 тысяч из областного бюджета

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-28T15:42:49+03:00

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Восемь молодых ученых из Владимирской области получили из областного бюджета гранты на проведение исследований в размере 119 тысяч рублей. Среди молодых аспирантов и преподавателей семеро из Владимира и один из Мурома, самому молодому ученому 24 года, возраст всех получателей меньше 30 лет - это было условием получения гранта.

Исследования, под которые выданы гранты, относятся к самым разным наукам и сферам деятельности. Например, аспирантка ВлГУ Дарья Васильченкова получила деньги на разработку алгоритмов решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения для интеллектуальных транспортных систем - работа уровня сложности ведущих IT-компаний. А сотрудники кафедры государства и права ВлГУ Александр Ошмарин и Андрей Шмелев - на правовое воспитание школьников.

Также обладателями грантов стали:

Юлия Дементьева, РАНХИГС - на создание социоурбанистического проекта Владимира;

Максим Денисов, ВлГУ - на разработку технологии изготовления заготовок из высокопрочных алюминиевых сплавов;

Андрей Докторов, Муромский филиал ВлГУ - на исследования для радиолокационных станций;

Диана Морозова, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и

микробиологии» - на создание тест-системы диагностики чумы животных;

Полина Позднякова, РАНХИГС - на «социальное проектирование как средство профессионального развития современных государственных и муниципальных служащих»;

Владислав Самышкин - на метод изготовления материала с повышенным поглощением энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU