Во Владимирской области началось досрочное голосование на муниципальных выборах
28 августа во Владимирской области началось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Проголосовать заранее, до того, как наступит единый день голосования, имеют право те избиратели, которые 8 сентября по уважительным причинам не смогут прийти на свой избирательный участок. К таким причинам относятся отпуск, командировка, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, отъезд на работу или учебу в другой регион.
Как сообщает Избирательная комиссия области, досрочное голосование будет проводиться до обеда 7 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий, организующих выборы. Для того, чтобы отдать свой голос, нужно прийти с паспортом, начиная с сегодняшнего дня. Также с сегодняшнего дня избиратели могут проверить сведения о себе в списках участковых избиркомов.
Всего 8 сентября во Владимирской области пройдёт 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 48 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 – по выборам глав округа Муром и города Собинки. Всего замещается 470 мандатов.
ИСТОЧНИК KP.RU