2019-08-28T10:54:45+03:00
Общество

Во Владимирской области началось досрочное голосование на муниципальных выборах

Всего жителям предстоит выбрать 470 представителей в органы власти
Вероника ПАНИНА
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28 августа во Владимирской области началось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Проголосовать заранее, до того, как наступит единый день голосования, имеют право те избиратели, которые 8 сентября по уважительным причинам не смогут прийти на свой избирательный участок. К таким причинам относятся отпуск, командировка, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, отъезд на работу или учебу в другой регион.

Как сообщает Избирательная комиссия области, досрочное голосование будет проводиться до обеда 7 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий, организующих выборы. Для того, чтобы отдать свой голос, нужно прийти с паспортом, начиная с сегодняшнего дня. Также с сегодняшнего дня избиратели могут проверить сведения о себе в списках участковых избиркомов.

Всего 8 сентября во Владимирской области пройдёт 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 48 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 – по выборам глав округа Муром и города Собинки. Всего замещается 470 мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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