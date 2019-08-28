Во Владимире началось проектирование дороги от Промышленного проезда до Пекинки

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-28T10:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте администрации Владимира выставлен на общественное обсуждение проект планировки территории, в границах которой планируется построить новую автомобильную дорогу от Промышленного проезда до ул.Куйбышева. Правда, пока посетители сайта могут увидеть только схематичный чертеж, из которого неспециалистам сложно понять, что и где намерены построить. Однако при внимательном изучении описания проекта можно узнать, что дорога, соединяющая Промышленный проезд и Пекинку в районе Веризино будет длиной 3 километра и шириной 37 метров. Под ней предусмотрена прокладка ливневой канализации. Цель строительства - улучшение транспортной доступности района Сновицы-Веризино, а также объектов промзоны.

О сроках строительства ничего не сообщается, а общественное обсуждение продлится 45 дней. Отвечает за него управление архитектуры и администрация Октябрьского района.

Проект планировки территории можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU