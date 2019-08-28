В камешковском лесу шестые сутки ищут пенсионера

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-28T09:55:25+03:00

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23 августа 2019 года в лесу пропал 62-летний Виктор Елизаров из города Камешково.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в зеленый камуфляжный костюм, камуфляжные сапоги и панаму.

С собой взял корзину.

Если вы где-то видели мужчину, звоните волонтерам "Лиза Алерт" 89961961906 или на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU