2019-08-27T16:54:11+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на «Тотальный ЕГЭ»

Попробовать свои силы можно будет 1 сентября
Ирина Мальцева
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Проверить свои знания на всероссийской акции, которая пройдет впервые, смогут бесплатно все желающие по четырем предметам: математика, русский язык, физика и обществознание. Организаторы предлагают два формата: очный и онлайн. Чтобы помочь взрослым погрузиться в атмосферу ЕГЭ и почувствовать себя школьниками, очное тестирование пройдет в обстановке, максимально приближенной к сдаче единого экзамена: с КИМами и бланками, а писать можно будет только черной гелевой ручкой. Для участия следует зарегистрироваться на официальном сайте акции, а 1 сентября с паспортом и ручкой прийти в ВлГУ, в аудитории № 121, 129, 237 и 339 корпуса № 7 (проспект Строителей, 11). Начало акции в 12:00. Результаты «Тотального ЕГЭ» объявят 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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