2019-08-27T16:53:42+03:00
Экономика

Китайские инвесторы вложат в Муромский район 2,5 миллиарда рублей

За эти деньги они построят производство холодного проката стали
Алексей СУХОВ
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27 августа состоялось подписание трёхстороннего инвестиционного протокола между администрациями области и Муромского района и компанией "Рустехнологии Муром". Подписи в документе поставили Губернатор Владимир Сипягин, глава администрации Муромского района Николай Муравьёв и президент компании Ма Дэмин.

В 2019-2020 годах компания планирует реализовать на территории Муромского района проект по производству холодного проката стали. Общий объём инвестиций составит около 2,4 млрд рублей: из них в 2019 году будет вложено 1,4 млрд рублей, в 2020 году – 1 млрд рублей. Первые 20 человек через несколько месяцев уже получат работу на новом производстве. В 2020 году руководство компании планирует открыть ещё около 80 вакансий. Вывод комплекса на проектную мощность ожидается во II квартале 2020 года. Планируемый объём проката стали – 200 тысяч тонн в год.

Это не первое производство китайских инвесторов в регионе. В Муроме у них находятся две линии цинкования с годовой производительностью 400 тысяч тонн в год, и две линии покраски металла с годовой производительностью 300 тыс. тонн в год. Также в декабре 2011 года в Коврове была запущена линия покраски с годовой производительностью 100 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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