Сити-менеджер Владимира сообщил о намерении реконструировать стадион "Юность"

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-27T16:30:19+03:00

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27 августа во время инспекции по отремонтированным дворам заявил о намерении отремонтировать стадион "Юность" на улице Комиссарова. Ремонт может начаться уже в следующем году, причем на муниципальные средства. Отметим, "Юность" управляется муниципальным спортивным комплексом "Молодежный", его трибуны и ограду красят сотрудники этого бюджетного учреждения.

Ранее обязательства отремонтировать "Юность" взял на себя предприниматель Игорь Першин, построивший рядом со стадионом "Юность" крытый рынок "Восток". Из-за отсутствия средств бизнесмен отказался от проекта.

Стадион "Юность" построен в начале 1980-ых годов по инициативе завода "Автоприбор". Сейчас у него одна старая трибуна - металлическая конструкция с деревянными досками. Поле стадиона находится не лучшем состоянии, на нем играют в футбол местные работники рынка из ближнего зарубежья. Ранее на "Юности" работал ледяной каток, но несколько лет назад коробку разобрали.

ИСТОЧНИК KP.RU