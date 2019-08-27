Во Владимирской области вновь сорваны выборы регионального мусорного оператора

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-27T15:17:39+03:00

На этот раз должны были выбрать компанию, которая бы работала в зоне №1

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Напомним, в зону № 1 входят Кольчугинский, Юрьев-Польский, Александровский, Собинский, Киржачский и Петушинский районы. И там выбрать регионального оператора не могут уже достаточно длительное время. Каждый раз кто-нибудь из представителей мусорного бизнеса жалуется в УФАС.

Последний случай произошел 26 августа. И в связи с поступившей жалобой от компании ООО "ЭкоТех" в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации на действия организатора торгов, конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Владимирской области по зоне №1 приостановлен до рассмотрения жалобы по существу.

До этого конкурс срывался два раза. В прошлые разы в УФАС жаловалась компания "Спецтранс" из Владимира. Тогда администрация области назвала действия мусорной компании попыткой саботажа.

ИСТОЧНИК KP.RU