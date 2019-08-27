2019-08-27T15:11:26+03:00
Общество

В Камешковском районе администрацию обязали расчистить водоемы

Также ей предстоит построить пирсы
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. Как выяснилось, в поселке Второвское некоторые противопожарные водоемы, следить за которыми должна местная администрация, не отвечают требованиям пожарной безопасности в населенных пунктах. В частности, к ним затруднен подъезд транспорта, отсутствуют соответствующие указатели, водоемы не очищены и не оборудованы пирсами. Камешковский районный суд, согласившись с требованиями прокуратуры. Обязал местную администрацию устранить все недостатки, расчистить дорогу и пруды, поставить указатели и построить пирсы. Следить за устранением нарушений будет прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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