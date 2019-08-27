2019-08-27T15:00:28+03:00
Общество

В Александровском районе появятся памятники Михаилу Лермонтову и лосям

Установить их могут уже в следующем году
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сейчас в городе Карабаново Александровского района идет благоустройство площади Лермонтова, большая часть работ уже выполнена, а закончить их должны к началу сентября. После этого на приведенной в порядок площади собираются установить памятник поэту Михаилу Лермонтову, который некогда там стоял. Новый памятник поэту хотят сделать похожим на предыдущий. Также в планах восстановить и еще один памятник – «Карабановские лоси», который должен стать одной из визитных карточек города и района. Сейчас эти идеи обсуждают с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк отозвал три лицензии у ковровского страховщика
Во Владимирской области вновь сорваны выборы регионального мусорного оператора
В Камешковском районе администрацию обязали расчистить водоемы
ФК "Муром" проиграл лидеру зоны "Запад" ПФЛ
Молодой парень из Юрьев-Польского угнал автомобиль, чтобы покататься
Муромлянин воровал детали с завода
Владимирский облсуд оставил Татьяну Гусеву в числе кандидатов в Киржачский райосовет
Гусевчанин два раза залез в чужую квартиру, чтобы там переночевать
Во Владимире начало учебного года станет рекордно жарким
Пожар в Вязниковском районе: 18-летний парень получил ожог 50 процентов тела
«Ростелеком» установил во владимирских школах пропускную систему безопасности
Умерла создательница владимирского детского театра балета
Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке