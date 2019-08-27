В Александровском районе появятся памятники Михаилу Лермонтову и лосям

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-27T15:00:28+03:00

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Сейчас в городе Карабаново Александровского района идет благоустройство площади Лермонтова, большая часть работ уже выполнена, а закончить их должны к началу сентября. После этого на приведенной в порядок площади собираются установить памятник поэту Михаилу Лермонтову, который некогда там стоял. Новый памятник поэту хотят сделать похожим на предыдущий. Также в планах восстановить и еще один памятник – «Карабановские лоси», который должен стать одной из визитных карточек города и района. Сейчас эти идеи обсуждают с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU