ФК "Муром" проиграл лидеру зоны "Запад" ПФЛ
25 августа ФК "Муром" на выезде уступил новому лидеру турнирной таблицы зоны "Запад" ПФЛ "Ленинградцу". Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В "Мурома" забивали Арсен Айрапетян и Никита Киреев, у питерцев - Николай Шиков, Никита Хлусов и Егор Корцов.
После шести туров "Муром" идет в зоне аутсайдеров, занимая 11-ое место. Владимирское "Торпедо" после поражения в Москве от "Родины" и победы "Ленинградца" над "Муромом", опустился на второе место, отставая от лидера на одно очко.
В следующем туре "Муром" дома встретится с "Локо-Казанкой", "Торпедо" во Владимире примет химкинский "Олимп". Лидеру таблицы "Ленинградцу" предстоит непростой выезд в Подмосковье в "Долгопрудному".
ИСТОЧНИК KP.RU