2019-08-27T14:42:49+03:00
Спорт

ФК "Муром" проиграл лидеру зоны "Запад" ПФЛ

Команда в гостях уступила "Ленинградцу"
Артём Черепанов
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25 августа ФК "Муром" на выезде уступил новому лидеру турнирной таблицы зоны "Запад" ПФЛ "Ленинградцу". Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В "Мурома" забивали Арсен Айрапетян и Никита Киреев, у питерцев - Николай Шиков, Никита Хлусов и Егор Корцов.

После шести туров "Муром" идет в зоне аутсайдеров, занимая 11-ое место. Владимирское "Торпедо" после поражения в Москве от "Родины" и победы "Ленинградца" над "Муромом", опустился на второе место, отставая от лидера на одно очко.

В следующем туре "Муром" дома встретится с "Локо-Казанкой", "Торпедо" во Владимире примет химкинский "Олимп". Лидеру таблицы "Ленинградцу" предстоит непростой выезд в Подмосковье в "Долгопрудному".

ИСТОЧНИК KP.RU

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