2019-08-27T14:35:16+03:00
Происшествия

Молодой парень из Юрьев-Польского угнал автомобиль, чтобы покататься

Поездка закончилась в кювете
Ирина Мальцева
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Двадцатидвухлетний житель Юрьев-Польского выпивал вместе с приятелем, а когда тот уснул – стащил у него ключи от авто и отправился кататься, собираясь потом вернуть машину. Но на трассе Юрьев-Польский-Владимир любитель быстрой езды не справился с управлением и попал в аварию: и съехал в кювет, где его и обнаружили полицейские, приехавшие после сообщения о ДТП. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Если суд признает его виновным, ему светит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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