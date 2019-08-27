Муромлянин воровал детали с завода

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-27T14:25:48+03:00

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Представители одного из муромских предприятий обнаружили, что с одной из установок, расположенных на территории, пропали комплектующие элементы. Как выяснили оперативники, детали тайно уносил шестидесятиоднолетний работник. Мужчина, имевший доступ к горячештамповочному комплексу, похищал элементы рабочей конструкции, деформировал их на станке, чтобы уменьшить размер, а потом выносил с территории предприятия. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, все детали нашли в гараже подозреваемого, которые он по собственному признанию, планировал сдать в металлолом. Всего работник успел утащить деталей на двадцать семь тысяч рублей, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье кража.

ИСТОЧНИК KP.RU