Владимирский облсуд оставил Татьяну Гусеву в числе кандидатов в Киржачский райосовет

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-27T13:08:21+03:00

Она будет участвовать в выборах по 17-ому одномандатному округу

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Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Киржачской ТИК, пытавшейся оспорить право кандидата Татьяны Гусевой участвовать в выборах в местный райсовет по 17-ому одномандатному округу. Решение суда первой инстанции осталось в силе, Татьяна Гусева будет участвовать в выборах.

Напомним, Киржачская ТИК ранее отстранила Татьяну Гусеву от участия в выборах из-за принадлежности двум партиям: ЛДПР и КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU