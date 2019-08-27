2019-08-27T12:05:09+03:00
Происшествия

Гусевчанин два раза залез в чужую квартиру, чтобы там переночевать

Ему дали условный срок
Валерия ПРОНИНА
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В Гусь-Хрустальном нетрезвый местный житель два раза залез в чужую квартиру, чтобы там переночевать. Он выбил стекло из окна, а когда приехала полиция, набросился на ее сотрудников.

Сначала гусевчанина хотели лишить свободы на 2 года, но после смягчили наказание и дали условный срок. Осужденный в период испытательного срока не должен менять место жительства без уведомления специализированного органа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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