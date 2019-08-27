Во Владимире начало учебного года станет рекордно жарким

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-27T11:57:19+03:00

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Владимирские синоптики обещают, что самое начало сентября будет по-летнему жарким и солнечным. В День знаний, который в этом году приходится на понедельник 2 сентября, по прогнозу будет около +25 градусов тепла. Такая же погода сохранится еще два-три дня - днем +25...+26 градусов, ночью около +15.

Это если и не температурный рекорд для начала сентября, то очень близко к тому. Самое жаркое 2 сентября во Владимире за всю историю наблюдений было в 1951 году, 3 сентября - в 1963-м, 4 сентября - в 1957-м. Кстати, в прошлом году начало сентября тоже было довольно теплым - около +20 градусов, но 2018 год вообще прославился аномальной осенью.

Дополнительная радость - все первые дни сентября не обещают дождей. Так что школьные линейки можно будет провести на улице, не опасаясь, что дети замерзнут или промокнут.

ИСТОЧНИК KP.RU