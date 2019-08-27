2019-08-27T10:18:41+03:00
Происшествия

Пожар в Вязниковском районе: 18-летний парень получил ожог 50 процентов тела

В частном доме проживала многодетная семья
Елена Масленникова
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В пожаре в Вязниковском районе загорелся дом многодетной семьиВ пожаре в Вязниковском районе загорелся дом многодетной семьиФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сегодня ночью, 27 августа, в Вязниковском районе, в селе Барское-Татарово, на улице Механизаторов загорелся частный дом. В нем проживала многодетная семья из шести человек. Но момент пожара глава семейства был на работе. В доме находились мама и четверо детей. По предварительной версии, возгорание возникло во дворе из-за короткого замыкания. Огонь распространился на площади 64 кв.метров. Женщина и трое детей выбрались через окно. Старший 18-летний сын спасся последним. Он получил ожог 50 процентов тела. Сейчас молодой человек в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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