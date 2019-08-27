2019-08-27T09:54:55+03:00
Общество

Умерла создательница владимирского детского театра балета

Нина Мадьярова была так хороша, что ее работу в свое время оценила Майя Плесецкая
Алексей СУХОВ
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Большую утрату понесла культура города Владимира. 25 августа не стало Нины Васильевны Мадьяровой, создателя и бессменного руководителя Детского театра балета.

Нина Мадьярова в прошлом ведущая солистка балета Таджикского театра оперы и балета. После окончания своей сценической карьеры она посвятила себя педагогической деятельности. Во Владимире стала преподавать в балетной студии, созданной при Доме культуры молодежи. На этой базе и был создан Детский театр балета, который считают уникальным.

Внимание на работу владимирского балетмейстера Нины Мадьяровой обратила сама Майя Плисецкая, которая так и написала в своем послании к ней: "Сотворить такое в городе, ранее не имевшем никаких балетных традиций - это подвиг! Низкий поклон Нине Васильевне Мадьяровой за ее подвижничество". Детский театр балета дал много концертов для жителей города Владимира и области. В его репертуаре были замечательные спектакли "Щелкунчик", "Золотая лань", программа "Путешествие в мир балета" и многие другие. Имя Нины Мадьяровой упомянуто в "Большой Советской энциклопедии", энциклопедии "Балет", внесено во Владимирскую энциклопедию, в Большую международную энциклопедию "Лучшие люди России, Казахстана, Украины и Беларуси".

Прощание с Ниной Мадьяровой состоится 28 августа с 11.00 до 13.00 в Доме культуры молодежи города Владимира (ул. Мира, 55).

ИСТОЧНИК KP.RU

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