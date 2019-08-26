2019-08-26T18:45:14+03:00
Общество

Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке

Исправить ситуацию удалось с помощью прокуратуры
Ирина Мальцева
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В августе прошлого года на деньги из городского бюджета была благоустроена территория около Соловьиного пруда в районе дома 79а на улице Горького, где появилась спортивная площадка. Предполагалось, что отдыхать и тренироваться на ней смогут все желающие. Позднее спортплощадку передали в безвозмездное пользование ВлГУ, чтобы на ней могли проходить занятия физкультурой у студентов. Университет утвердил прейскурант цен на платные услуги, оказываемые образовательным учреждением, согласно которым за один час занятий на переданной спортивной площадке, благоустроенной в рамках муниципальной программы, нужно было отдать 700 рублей. После вмешательства прокуратуры площадку вновь сделали открытой для горожан, тренироваться там можно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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