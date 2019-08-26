Муромлянин, захотевший купить икру, стал жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-26T18:43:01+03:00

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На уловки злоумышленников попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди. Тридцатитрехлетний житель Мурома хотел купить икры и нашел в интернете продавца из Санкт-Петербурга. Договорившись обо всех деталях, муромлянин перевел в качестве предоплаты 44 с половиной тысячи рублей и стал ждать посылку с лакомством. Но в положенный срок икра не пришла, а позднее и продавец исчез. Не дождавшись ни денег, ни товара, местный житель обратился в полицию. Сейчас проводится проверка. Жертвой аферистов стала и доверчивая шестидесятилетняя жительница города на Оке, решившая купить диван. Понравившуюся модель она нашла в интернете, связалась с продавцом и по договоренности перевела более тридцати тысяч. Но мебель не получила и деньги ей пока вернуть не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU