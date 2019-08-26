Владимирский гимнаст получил две медали Кубка России
На соревнованиях выступали 100 сильнейших спортсменов
.Фото: Администрация Владимирской области
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Владимирский спортсмен Кирилл Прокопьев завоевал серебряную и бронзовую медали Кубка России. Кирилл занял второе место в вольных упражнениях и третье – в упражнениях на коне.
Соревнования проходят с 23 по 27 августа 2019 года в Пензе.
В общей сложности участниками Кубка России стали более 100 сильнейших гимнастов страны. Владимирскую область на соревнованиях представляют восемь спортсменов: Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Алексей Богданов, Николай Куксенков, Сергей Кривунец, Александр Карцев, Даниил Тимохин и Анастасия Агафонова.
ИСТОЧНИК KP.RU