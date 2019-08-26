Бывшего начальника владимирской Росгвардии будут судить
Дело в отношении Альфии Мокшиной поступило в суд
Изменить размер текста:
В октябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной. Единственную женщину-генерала, руководившую региональным управлением Росгвардии, подозревают в совершении преступлений по пяти статьям УК РФ: мошенничестве с хищением чужого имущества с использованием служебного положения, получении взятки, мелком взяточничестве и бездейтсвии в отношении взяткодателя (2 преступления).
Отметим, уголовное дело в отношении Альфии Мокшиной было возбуждено 27 июля 2018 года. Дата рассмотрения дела на данный момент не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU