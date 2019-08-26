2019-08-26T16:55:10+03:00
Происшествия

Бывшего начальника владимирской Росгвардии будут судить

Дело в отношении Альфии Мокшиной поступило в суд
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной. Единственную женщину-генерала, руководившую региональным управлением Росгвардии, подозревают в совершении преступлений по пяти статьям УК РФ: мошенничестве с хищением чужого имущества с использованием служебного положения, получении взятки, мелком взяточничестве и бездейтсвии в отношении взяткодателя (2 преступления).

Отметим, уголовное дело в отношении Альфии Мокшиной было возбуждено 27 июля 2018 года. Дата рассмотрения дела на данный момент не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке
Муромлянин, захотевший купить икру, стал жертвой мошенников
Владимирский гимнаст получил две медали Кубка России
Киржачский избирком оспорил участие в выборах Татьяны Гусевой
Пьяный ковровчанин умышленно застрелил своего знакомого на охоте
На кладбище "Улыбышево" почтят память актера Алексея Фомкина
Дочка "РЖД" осудила у Владимирской области почти в 9 меньше, чем хотела
Во Владимире мошенники выдавали денежные займы, завладевая обманным путем имуществом клиентов
В Юрьев-Польском нетрезвый москвич хотел "откупиться" 30-ю тысячами
У жительницы Киржача украли деньги, пока она была на приеме у врача
Вице-спикер ЗС Владимирской области снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки
К 75-летию Победы все владимирцы старше 75 лет получат по 1000 рублей
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых
Жительница Юрьев-Польского стала лучшей дояркой России
Во Владимирской области большинство погибших на воде были пьяны
Пьяная молодежь устроила ДТП Камешковском районе - все чудом остались живы
В Александрове с размахом отметили День города
Во Владимире водитель автобуса зажал в дверях инвалида 3 группы и протащил его по асфальту
В Ковровском районе бешеный лисенок умер у собачьей конуры
Во Владимире ограбили рынок на Чайковского