2019-08-26T16:09:43+03:00
Происшествия

Пьяный ковровчанин умышленно застрелил своего знакомого на охоте

Пенсионера спасти не удалось
Елена Масленникова
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Трагедия произошла в пятницу, 23 августа 2019 года. Следствие установило, что двое ковровчан охотились в районе поселка Малыгино. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один выстрелил из охотничьего ружья в спину другому. Пострадавшего доставили в клинику, но на следующий день он умер. По предварительным выводам экспертов, мужчина умышленно застрелил своего знакомого. Следствие выясняет причины возможного конфликта. Подозреваемый и свидетель произошедшего от показаний пока отказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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