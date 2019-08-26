Пьяный ковровчанин умышленно застрелил своего знакомого на охоте

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-26T16:09:43+03:00

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Трагедия произошла в пятницу, 23 августа 2019 года. Следствие установило, что двое ковровчан охотились в районе поселка Малыгино. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один выстрелил из охотничьего ружья в спину другому. Пострадавшего доставили в клинику, но на следующий день он умер. По предварительным выводам экспертов, мужчина умышленно застрелил своего знакомого. Следствие выясняет причины возможного конфликта. Подозреваемый и свидетель произошедшего от показаний пока отказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU